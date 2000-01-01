Как выйти на доход до $5000 в месяц

с депозита в пару сотен долларов и при этом уделять
процессу пару часов в день?
До конца акции осталось:
8400 руб.
Актуальная цена:
1500 руб.
отправлять на свой счет в банке очередную тысячу долларов за сегодняшний день.
Внимательно прочитайте эту страницу до конца, еще не поздно начать!
Более +2 275 000 рублей, почти на автомате!
но и получить тот образ жизни, о котором мечтаете, а не просиживать впустую дни напролет перед монитором?
с помощью новейшего робота-помощника, который 80% работы будет делать за вас!
Получаете сигнал от секретного помощника
Оцениваете рыночную ситуацию по торговому плану
Получаете прибыль
Ждете новый сигнал
При этом робот НЕ ТОРГУЕТ за вас.
Он лишь дает сигнал, что формируется точка входа по алгоритму.
Ну а решение о том, совершать сделку или нет —
ПРИНИМАЕТЕ ТОЛЬКО ВЫ.
Как мы представляем себе жизнь успешного и богатого трейдера? Постоянные путешествия, новые страны, яхты, частные самолеты, светские приемы, вечеринки и море драйва. Словом, все как у
миллионеров и звезд Instagram.
Загвоздка в том, что хоть у трейдеров и есть деньги, а также желание вести похожий образ жизни, но нет на это времени...
И если вы хотите зарабатывать на бирже действительно хорошие деньги, то нужно «пахать» за компьютером — часами сидеть перед монитором и сосредоточенно вглядываться в графики, выжидая свою сделку.
Именно этим и занимается Евгений Стриж день за днем.
В итоге деньги на образ жизни трейдера из американских фильмов у него есть, причем даже в избытке. Но вот времени на все это, увы, кот наплакал.
Да, отдыхает он ярко и не в чем себе не отказывает.
Но это лишь отпуск от работы, максимум, 2 месяца в году.
Это и есть та горькая правда о жизни успешного трейдера, которая скрыта от посторонних глаз. Однако Евгений все-таки переломил ситуацию. И сегодня, по прежнему торгуя на бирже каждый день, он ведет как раз ту жизнь, которая и должна быть у успешного трейдера.
При этом зарабатывает теперь он еще больше!
Изменился сам подход к трейдингу. Теперь 80% работы за Евгения делает автоматизированный помощник.
По сути, это его цифровой клон Евгения Стрижа, который берет на себя всю рутину. Он мониторит рынок, анализирует графики и определяет появление точек входа и дает соответствующий сигнал.
В итоге торговля Евгения стала в корне иной. Он больше не сидит часы на пролет перед монитором.
Вместо этого он подходит к компьютеру после получения сигнала от помощника, анализирует ситуацию и принимает решение, совершать сделку или нет.
На все про все уходит примерно 5 минут!
Впрочем, это лишь раззадорило Евгения. Ведь если у других получается, то чем он хуже? Ну, и пошло-поехало…
После своего провала Евгений плотно засел за обучение и анализ. И усердный труд не заставил себя долго ждать. Уже в 2005 году Forex из кошмара стал для Евгения золотой жилой, которая приносит стабильно хороший доход.
В 2006 году Евгений познакомился с Чикагской товарной биржой и торговлей фьючерсами. Пройдя обучение, он попробовал здесь свои силы и заработал 400 долларов всего за 4 часа, будучи «зеленым новичком».
А на четвертый месяц работы фьючерсы уже приносили Евгению по 1000 долларов в час.
В 2008 году Евгений вышел на топовые биржи США. Это NYSE и NASDAQ — главные торговые площадки.
Именно здесь он понял, что заработок 30 000-50 000 долларов за полчаса-час — это не сказка, а суровая правда жизни. Он наблюдал десятки таких сделок в день, а вскоре и сам начал их совершать.
К настоящему времени за плечами Евгения 12 лет опыта ежедневной торговли на финансовых рынках, включая фондовую биржу NYSE, товарную биржу CME, Forex. При этом его прибыль никогда не опускается ниже 10 000 долларов в месяц.
И именно этот бесценный опыт, полученный потом и кровью, и лежит в основе его обучающих продуктов.
Но что самое важное — Евгений, начав готовить трейдеров, не прекратил торговать. Он по-прежнему на передовой, ежедневно «в рынке» и «держит руку на пульсе».
Поэтому-то вы узнаете не какие-то приемы из прошлого, а реальные вещи, которые работают сегодня.
Немова Анастасия
Понравилось обучение на тренинге.
Каждый день разбор сделок!
Я решила участвовать в тренинге, потому что давно знакома с деятельностью издательства ИНФО-ДВД, а также с Евгением. Впервые трейдинг для меня был открыт в далеком 2011 году, из первого курса Евгения. Но мне очень мешали мои эмоции, так как являюсь достаточно эмоциональной особой, особенно соблюдение психологии, что играет большую роль в успехе в профессии трейдера. Это была одна из причин, почему я не участвовала в предыдущих тренингах Евгения. Также приобретала все торговые роботы Евгения и поэтому понимала серьезность нового советника-помощника.
Прошла бесплатный 3-дневный тренинг и для себя четко решила участвовать. Так как всю основную работу брал на себя советник-помощник, а я, проанализировав точку входа по торговому плану, только принимала решение входа в сделку. И самое главное для меня — советник четко выставлял стоп-лосс и тейкпрофит, тем самым решая мои эмоциональные проблемы входа в сделку.
Мне очень понравилось участие в тренинге. Техподдержка, в лице Михаила Зуева — просто великолепна! Четко выкладывались записи занятий, файлы от Евгения. После первого занятия, в котором Евгений рассказывает подробно о торговом плане, я сначала немного запуталась. Потом после разбора домашних заданий и практики, я начала понимать ситуацию на рынке и делать более качественные входы в сделку. Атмосфера тренинга для меня была очень дружелюбной, что очень располагает. Особую благодарность, хочу выразить Евгению за его огромное терпение к участникам тренинга. Его способность объяснять достаточно сложную информацию понятно и доступно для меня очень важна в понимании трейдинга.
Я никогда не торговала на Форексе, поэтому считаю себя новичком. В процессе обучения на тренинге у меня были как отрицательные, так и положительные сделки. Но положительных значительно больше, так на данный момент я наторговала уже 879$. После окончания тренинга хочу переходить на реальный счет. Спасибо издательству, что проводите такие классные тренинги, способные улучшить финансовую жизнь многих людей!
Я обязательно рекомендовала бы этот тренинг людям, которые действительно хотят изменить свою жизнь. Но хочу предупредить, что приобретая советника Евгения, это не значит, что у вас появится волшебная кнопка, нажав на которую, вы будете зарабатывать деньги! Здесь надо относиться к делу серьезно и строго соблюдать торговый план и психологию, так как именно вы принимаете решение о входе в сделку, а, следовательно, зарабатываете или проигрываете...
Колошко Игорь
Данный тренинг, это пока самый удачный и
перспективный проект Евгения
Я знаком с деятельностью Евгения Стрижа уже несколько лет и приобрел почти всю линейку роботов ВМ и МВ. Мне нравится открытость Евгения, его стремление помогать людям в нелегком деле освоения трейдинга, и я решился на участие в этом перспективном проекте.
Сомнений у меня почти никаких не было, т.к. я сначала принял участие в бесплатном, предварительном тренинге, и на нем убедился в надежности и перспективности данной системы. Во время прохождения тренинга я начал понимать очень многие моменты трейдинга, без которых очень трудно было торговать (торговый план, мани менеджмент, дневник трейдера) и у меня появились первые положительные результаты торговли.
Я пока торгую на демо-счете. Для себя твердо решил больше не рисковать, пока не приобрету ясного понимания правильных точек входа и привычку всегда придерживаться торгового плана. На данный момент большинство сделок (судя по комментариям Евгения) открываю правильно, хотя в некоторых ситуациях еще не полностью разобрался, иногда подводит спешка.
В целом мне все нравится, хотя хотелось бы, чтобы не занятиях Евгений более подробно отвечал на вопросы из чата, и старался не пропускать вопросы. Пожалуй, добавить мне больше нечего, единственное, хотелось, чтобы на форуме появилась закрытая "ветка" по данной системе, и была возможность продолжать общение с Евгением, и между собой, т.к. думаю, что за 1,5 месяца не все смогут полностью разобраться в данной системе.
Я хотел бы рекомендовать «Трейдинг на полуавтомате» всем, кому интересна торговля на рынке Форекс. Думаю, что данный тренинг, это пока самый удачный и перспективный проект Евгения, и он не только сильно облегчит работу профессиональных трейдеров, но и поможет новичкам легче осваивать торговлю и избежать кучи неприятностей!
И он заинтересован именно в том, чтобы вы пришли на биржу всерьез и надолго,
за что и отвечает своей репутацией, а отзывы учеников лишь подтверждают это!
Кулемалин Игорь
Хочется еще учиться у этого человека!
Участвовать в тренинге решил, потому что в нем была информация, которой нигде больше не встретишь. Понравилась жизненная позиция автора и его искреннее желание помочь! Хочется еще учиться у этого человека. После тренинга на многие вещи открылись глаза. Могу сказать, что это был качественный тренинг, Евгений очень хорошо и наглядно объясняет материал. После прохождения тренинга я стал лучше понимать рынок, манипуляции больших игроков, как это можно видеть, а главное, как идти за этими большими игроками.
На практике, я начал закрывать сделки хоть и в маленький, но все-таки плюс. Наконец-то я понял, где меня обманывали, и все эти индикаторы, тех. анализ, волновой анализ, за этим всем я увидел истину. Хочу выразить благодарность Евгению за его труды, за правду о рынке. То, что я так долго искал, я нашел благодаря Евгению! Явных минусов в тренинге, на мой взгляд, нет.
Хочу пожелать автору дальнейшего развития и успехов в торговле. Надеюсь, он найдет еще что-нибудь, чем сможет с нами поделиться. Если хотите обрести глубокое понимание движущих сил рынка, избежать многих ошибок при торговле и улучшить свои результаты — вам прямая дорога на курс «Трейдинг на полуавтомате». Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером.
Спицына Татьяна
Приобрела участие в тренинге
Приобрела участие в тренинге, потому что хочу научиться торговать на Forex. Сомнения перед покупкой были, но они связаны, в первую очередь с тем, что я работаю до 20:00 вечера и приходится смотреть тренинг в записи. В тренинге понравилось то, что начала понимать, как торговать от уровней, хотя не всегда следую плану торговли.
Времени на торговлю остается очень мало, поэтому практические результаты не очень, конечно бывают и неплохие дни. Хочу пожелать всем ученикам Евгения побольше профита! Я обязательно буду рекомендовать курс, особенно родным, для работы и улучшения материального положения!
Важно! Торговый помощник, работать с которым вы научитесь — не классический робот.
Все, что делает помощник — берет на себя всю рутину и ищет точки входа, которые на 100% соответствуют торговой стратегии.
Как только точка найдена — вы получаете от помощника сигнал. А далее уже сами решаете, совершать сделку или ждать следующего момента.
Словом, помощник облегчает вашу работу трейдера в сто раз, выполняя самые времязатратные и нудные операции. Но к совершению сделок и вашему счету он никакого отношения не имеет!
В комплекте с роботом-помощником вы поулучите торговый алгоритм и все инструкции по торговле и освоите торговую стратегию, которая лежит в основе робота.
Поэтому в любой момент можете отказаться от него и перейти в полностью ручной режим торговли.
Как правило, в этом случае вы получаете информацию о том, что точка входа уже сформирована и на то, чтобы совершить сделку, остаются считанные секунды. Чуть-чуть замешкались — и шанс упущен, как и прибыль.
Но с секретным роботом-помощником от Евгения Стрижа все в корне иначе! С ним вы никогда не упустите свою сделку. Гарантируем! Почему?
Поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение — 5-15 минут, как правило, а то и больше.
Все эти последовательности Фибоначчи, различные скользящие средние и им подобные превращают график в абстрактный рисунок, на котором и движение цены уже не видно.
Просто посмотрите видео и попробуйте разобраться с этой путаницей.
Но самое интересное то, что в 90% случаев все эти хитрые схемы лишь приводят к потере денег.
Именно уровни и лежат в основе торговой стратегии Евгении Стрижа, а значит и робота помощника.
Путем анализа ряда параметров, он определяет точку входу именно около ключевых уровней. И вот как все это выглядит в реальности:
Вы получаете доступ ко всем записям занятий и инструкциям по установке робота-помощника и
работаете самостоятельно ровно 1 месяц с полноценной версией робота-помощника.
Домашнее задание: установить робот помощник на несколько валютных пар, проанализировать сигналы для входа, о которых было рассказано на уроке, сделать скриншоты.
Домашнее задание: анализ истории двух-трех валютных пар на предмет наличия точек входа по торговой системе. Сделать скриншоты с указанием точек входа по торговой стратегии.
Домашнее задание: самостоятельная торговля на демо-счете с отчетом в виде скриншотов по каждой сделке...
Домашнее задание: самостоятельная торговля на демо-счете с отчетом в виде скриншотов по каждой сделке
Робот-помощник и уникальная торговая стратегия, которая отличается простотой и высокими прибылями
и это не все особенности данного помощника. Есть у него еще одна не менее важная фишка! Какая?
В чем плюсы каждой из них и какая ваша выгода от такого совмещения?
Сейчас разберемся!
Forex позволяет вам начать с малого.
Торговать здесь и зарабатывать деньги вы можете с депозитом всего в 100 долларов. При этом в записях видео вы получите рекомендации по выбору брокера, дабы работать на реальном рынке и избежать так называемых «кухонь». При этом сама данная отрасль регулируется государством.
Если вы прибыльно и стабильно торгуете, то на Forex достаточно просто получить капитал в управление. А это уже работа с куда более крупными лотами и куда большей прибылью. Ну а тому, как именно привлечь инвесторов и получить капитал, будет посвящен отдельный блок.
Forex — рынок маркет-мейкеров,
крупных игроков.
Они им управляют и задают тон. Значит, достаточно отследить их, понять намерения и присоединиться к ним, хорошо заработав. Именно этому вы и научитесь.
Сделки по торговой системе случаются на Forex достаточно часто, так что вы быстро отточите мастерство и заработаете деньги.
Получив определенный опыт и имея неплохой капитал, вы можете выходить на рынок фьючерсов CME, где сделки бывают реже, однако прибыльность их куда выше.
Давайте говорить откровенно. Ситуация в экономике, мягко говоря, не самая лучшая. Уже который квартал квартал власти рапортуют о том, что достигнуто дно и скоро начнется подъем. Но дно оказывается двойным и вместо того, чтобы оттолкнуться и идти вверх, мы проваливаемся все дальше.
Массовые сокращения рабочего дня. Увольнения. Начавшиеся задержки зарплаты. Заморозка пенсионных накоплений. Курс рубля, упавший в два раза. Все это на фоне экономической ямы выглядит вполне нормально. И, что самое печальное, вряд ли стоит ждать быстрых перемен к лучшему.
То что все под ударом. И вы не можете быть уверены в завтрашнем дне. Кто знает, не затронут ли вас сокращения, и не закроется ли вообще компания в связи с кризисом.
Но даже если худшего не случиться, то падение уровня доходов вы уже ощутили. Вспомните, еще несколько лет назад зарплата 100 000 рублей в месяц в пересчете в доллары была просто шикарной, а в ту же Грецию можно было слетать на неделю за 30 000 рублей в отличный отель, причем в самый пик сезона. Да, были времена…
Впрочем, нет смысла придаваться ностальгии. Лучше задуматься о том, что можно предпринять в такой ситуации, дабы защитить себя и свою семью от подобных «сюрпризов» в будущем.
Робот-помощник «Прибыльный автотрейдинг» — ваш билет в будущее, где вы хорошо зарабатываете в долларах, имея, при этом, море свободного времени!
(продление — 12 500 рублей/год)
1 500 руб.
Внимание! Указывайте в форме ПРАВИЛЬНЫЙ номер Вашего мобильного телефона. По нему с Вами свяжется наш менеджер и активирует Вашу персональную лицензию. Если Вы укажете неверный номер, робот-помощник не будет работать.
Какие есть ограничения? Количество лицензий на робота-помощника, доступных со скидкой, ограничено. Мы возьмем «на борт» только 100 человек. Желающих получить лицензии и испытать робота-помощника уже в несколько раз больше.
Торопитесь! Осталось: 100 менее 30* свободных лицензий!
*Информация обновляется каждые полчаса по мере обработки поступающих заявок.
Для Forex достаточно 2000-5000 рублей. Для торговли фьючерсами на СМЕ — минимум 1000 долларов.
До тренинга он вам не нужен. В рамках обучения вы будете использовать демо-счет, а также получите рекомендацию по выбору брокера и открытию реального счета.
Образование и опыт работы на бирже неважны. Обучение начинается с нуля и подходит абсолютно всем.
Заранее ничего устанавливать не нужно. На тренинге вы научитесь работать со всеми нужными для торговли терминалами.
Вершинин Олег
Понравилось качество инструмента
Участвовал в тренинге, потому что знаю автора два года, и понравилась идея полуавтоматической торговли, что поможет увеличить качество торговли. Сомнения были, так как предыдущие продукты не совсем успешно работают (у меня весь комплект роботов Евгения Стрижа). Понравилось качество инструмента, и техподдержка в реальном времени. Торговать начал по системе на второй день на реале, и понял, что не надо сомневаться, а надо делать все по системе и торговому плану. Торгую в плюс, и планирую увеличить объем. Желаю Евгению развития и процветания, ну и нам вместе с ним! Для тех, кто решил серьезно заниматься торговлей, этот инструмент отличный помощник!
Зубков Игорь
Нравится манера изложения и подачи материала
Приобрел участие в тренинге «Трейдинг на полуавтомате» из-за более доступного варианта старта в трейдинге. Участвовал во многих тренингах по трейдингу, но у каждого есть какие-либо существенные минусы. Или депозит надо огромный, или нужны годы на понимание рынков и практику. В данном же тренинге 80% работы делает советник, что уже существенно влияет на результативность. Страхов и сомнений перед покупкой не было, так как уже давно являюсь клиентом Инфо-DVD и все, что было предложено ранее на тренингах по трейдингу - работает. Проверено не только мной, но и другими участниками. К тому же у ребят издательства серьезная служба поддержки и проект рассчитан на годы, что уже вызывает доверие! На тренинге понравилось все. Это не первый тренинг, который прохожу у Евгения Стрижа. Нравится манера изложения и подачи материала, а также практицизм. На данном тренинге, пока соотношение убыточных и прибыльных сделок 10 к 12, и то ловлю себя на излишней спешке. Анализируя позже убыточные сделки, прихожу к выводу, что надо высиживать сделку до закономерного конца, когда видно, что цена идет в мою сторону. А пока играет психология, но это со временем отработается. Да, действительно, как говорил Евгений на тренинге, соотношение убытка к профиту 30% к 70%. Так и есть — проверено! Главное практика и не опускать руки на полпути. Как уже говорилось выше, из-за психологии соотношение убытков к прибыли пока 10 к 12. И из 10 убыточных, как минимум 5 пошли в мою сторону (просто рано вышел). И это только начало. Главное, что торговый план, предложенный тренером, работает с положительным мат. ожиданием. Единственный минус для меня - надо сидеть за компьютером в дневное время. Так как, по наблюдениям, основная доля прибыльных сигналов приходится как раз на это время. А это время надо уделять основной работе. Вот и получается, чтобы больше наработать практику - надо сидеть дома. А чтобы заработать хотя бы на минимальный депозит, работать надо на основной работе с утра до ночи. Но к работоспособности стратегии предложенной Евгением, данный факт не относится, так что тут уж у кого как сложится. Больше данный подход понравится домохозяйкам или людям, у которых наработана финансовая подушка. Рекомендации людям — трудитесь в рамках предложенного торгового плана, и все будет хорошо!
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