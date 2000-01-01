Как выйти на доход до $5000 в месяц

Приобрел участие в тренинге «Трейдинг на полуавтомате» из-за более доступного варианта старта в трейдинге. Участвовал во многих тренингах по трейдингу, но у каждого есть какие-либо существенные минусы. Или депозит надо огромный, или нужны годы на понимание рынков и практику. В данном же тренинге 80% работы делает советник, что уже существенно влияет на результативность. Страхов и сомнений перед покупкой не было, так как уже давно являюсь клиентом Инфо-DVD и все, что было предложено ранее на тренингах по трейдингу - работает. Проверено не только мной, но и другими участниками. К тому же у ребят издательства серьезная служба поддержки и проект рассчитан на годы, что уже вызывает доверие! На тренинге понравилось все. Это не первый тренинг, который прохожу у Евгения Стрижа. Нравится манера изложения и подачи материала, а также практицизм. На данном тренинге, пока соотношение убыточных и прибыльных сделок 10 к 12, и то ловлю себя на излишней спешке. Анализируя позже убыточные сделки, прихожу к выводу, что надо высиживать сделку до закономерного конца, когда видно, что цена идет в мою сторону. А пока играет психология, но это со временем отработается. Да, действительно, как говорил Евгений на тренинге, соотношение убытка к профиту 30% к 70%. Так и есть — проверено! Главное практика и не опускать руки на полпути. Как уже говорилось выше, из-за психологии соотношение убытков к прибыли пока 10 к 12. И из 10 убыточных, как минимум 5 пошли в мою сторону (просто рано вышел). И это только начало. Главное, что торговый план, предложенный тренером, работает с положительным мат. ожиданием. Единственный минус для меня - надо сидеть за компьютером в дневное время. Так как, по наблюдениям, основная доля прибыльных сигналов приходится как раз на это время. А это время надо уделять основной работе. Вот и получается, чтобы больше наработать практику - надо сидеть дома. А чтобы заработать хотя бы на минимальный депозит, работать надо на основной работе с утра до ночи. Но к работоспособности стратегии предложенной Евгением, данный факт не относится, так что тут уж у кого как сложится. Больше данный подход понравится домохозяйкам или людям, у которых наработана финансовая подушка. Рекомендации людям — трудитесь в рамках предложенного торгового плана, и все будет хорошо!